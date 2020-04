Dall’Appennino alla Bassa, è davvero variegato il programma delle celebrazioni del 25 aprile che domani coinvolgerà tutta la nostra provincia nel 75esimo anniversario della Liberazione. La parola d’ordine è fare gruppo via social, visto che per l’impossibilità dei cittadini a partecipare per le misure anti Covid, praticamente tutti i Comuni si sono attivati per le dirette via social. Oltre alla Messa solenne dal Duomo, in diretta su Tv Qui, a Modena nel pomeriggio dalle 15 l’Anpi ha organizzato l’evento #bellaciaoinognicasa, un flash mob con invito a esporre il Tricolore e intonare Bella Ciao da finestre e balconi. A Castelfranco dalle 14 in diretta Facebook è previsto un grande concerto virtuale cui parteciperanno in collegamento anche il governatore Bonaccini, il presidente della provincia Tomei e il vice ministro dell’interno Mauri. Nella Bassa a Medolla è previsto il Consiglio comunale in videoconferenza cui parteciperà anche il Consiglio dei Ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado del paese. A. Spilamberto il Circolo Gramsci organizza dalle 9 del mattino il Festival Resistenti (Didentro) 2020 con live musicali e interventi, seguito dalla Biciclettata di primavera che questa volta si intitolerà “home edition 2020” organizzata dalla Polisportiva Spilambertese, svolta in casa con la cyclette o in cortile con la bici. Diretta streaming sulla pagina del Comune per le commemorazioni ai caduti di Sassuolo, Fiorano e Formigine. Un significato speciale hanno poi le celebrazioni di Carpi che prevedono anche la commemorazione del martirio di Odoardo Focherini da parte della Diocesi, con la preghiera guidata dal Monsignor Gildo Manicardi, sempre tutto in diretta Facebook.