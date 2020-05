Un messaggio di speranza con due delle due hit più belle, “Vivere” e “Un senso”. Vasco Rossi ha aperto così ieri il “concertone” del 1° maggio, trasmesso in diretta su Rai 3 in una nuova versione imposta dall’emergenza Coronavirus. Niente folle oceaniche in piazza San Giovanni in Laterano, come da consuetudine che dura ormai dal 1990, ma artisti collegati da remoto. E’ stata Ambra Angioini a dare il via alla maratona musicale, che dopo il saluto dalla piazza deserta si è spostata al teatro delle Vittorie. E l’apertura è stata affidata a Vasco Rossi, che ha scelto le parole di “Vivere” per lanciare un messaggio di speranza, sulle immagini dei suoi concerti e del Modena park del 2017 e sulle note di “Un senso”.

Un abbraccio virtuale quello di Vasco che quasi certamente sarà costretto a rinviatre i concerti previsti per l’estate. Sarebbero stati cinque: il 10 giugno a Firenze in occasione del Firenze Rocks, il 15 giugno a Milano e una doppia performance al Circo Massimo di Roma, il 19 e il 20 giugno. Gran finale previsto per il 26 giugno ad Imola. Per ora non c’è un rinvio ufficiale, ma lo stesso Vasco sui suoi canali social ha dato appuntamento ai suoi fan almeno a settembre.