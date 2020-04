Sono state consegnate giovedì sera a Croce Blu e Vigili del Fuoco di Modena le mille mascherine FFP2 acquistate coi propri fondi cassa da parte dei tifosi canarini della Curva Montagnani. Un’iniziativa annunciata nei giorni scorsi assieme all’apertura di una raccolta fondi, tramite un conto corrente dedicato, per ulteriori iniziative in favore degli ospedali modenesi. Gli ultras gialloblù nel frattempo hanno concluso un’altra raccolta fondi per aiutare la popolazione di Bergamo: sono stati raccolti 2.200 euro già versati tramite due bonifici all’ospedale di Seriate ella Fondazione Don Milani di Bergamo che aiuta bimbi senza famiglie.