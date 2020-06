Nel video le interviste a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna e a Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la salute

Da oggi l’ospedale civile di Baggiovara conta 18 nuovi posti letto di terapia intensiva in più. Meno di un mese dopo l’inizio dei lavori, avvenuto il 7 maggio, l’inaugurazione c’è stata questa mattina, davanti alle autorità cittadine e regionali e al Ministro della Salute Roberto Speranza. Le 18 postazioni dotate di ventilatori polmonari entreranno in funzione a partire dal 20 giugno e sono frutto della partecipazione della nostra città all’HUB nazionale e regionale delle terapie intensive voluto per far fronte all’emergenza Coronavirus. La struttura si presenta come un ampio modulo prefabbricato al fianco dell’edificio preesistente; la sua finalità è quella di poter accogliere un maggior numero di pazienti, ma anche di consentire alle altre attività ospedaliere di proseguire regolarmente in caso di altre ondate di contagio. Dopo Baggiovara, un intervento simile è atteso al Policlinico, dove i lavori per l’aggiunta di altri 30 posti letto termineranno entro il mese di luglio. L’investimento complessivo nei nosocomi della nostra città, tra lavori e Attrezzature Biomediche, ammonta a quasi 13 milioni di euro, frutto di risorse statali, regionali e di donazioni ricevute dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria.