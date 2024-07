Un gruppo di giovani scout provenienti da Milano si sono avventurati sulle colline modenesi nella notte appena trascorsa con un percorso designato. Il gruppo era composto da due squadre e dopo alcune ore di cammino il sentiero era stato perso. Nonostante il contatto telefonico effettuato avesse assincerato le buone condizioni dei ragazzi, sono stati attivati i soccorsi per una rintracciare i boy-scout e far ritrovare loro il corretto cammino. In campo i Carabinieri di Guiglia e la squadra dei vigili del fuoco di Vignola coadiuvata dall’elicottero Drago del Reparto Volo di Bologna che questa mattina verso le 8 ha individuato i ragazzi in prossimità di un crinale in località Monteombraro. Gli stessi sono poi stati raggiunti dalla squadra di terra per rassicurarli.