GRAZIE ALLA FERRARI. LA TELEMEDICINA PER “VIGILARE” SULLA CASE DI RIPOSO

Grazie ai fondi donati dalla Ferrari, l’Azienda Ausl di Modena ha avviato un progetto di telemedicina per monitorare da remoto i pazienti positivi al coronavirus che vivono all’interno delle case residenza per anziani della provincia: il progetto è attivo già in 10 strutture fra Modena, Carpi e Sassuolo.