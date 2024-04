Nel video le interviste a:

Denis De Grandis, Responsabile di Graf Inventa

Luigi Rovati, Professore Corso Ingegneria Elettronica UniMore

Avvicinare gli studenti alle discipline Stem coinvolgendoli in una sfida a squadre che li pone di fronte all’ideazione di sistemi elettrici ed elettronici reali. Questo l’obiettivo del Graf Ideas Contest, un progetto giunto alla seconda edizione che vuole essere da stimolo agli studenti delle medie, delle superiori ma anche delle università, avvicinandoli in modo pratico ma coinvolgente al mondo delle imprese. Sei gli istituti tecnici di Modena, Bologna e Verone che hanno partecipato, per un totale di 18 classi quarte e 71 squadre. Tre invece le tappe del contest, arrivato alla fase finale al Tecnopolo dell’Università di Ingegneria di Modena. Non solo stimolare i giovani e avvicinarli alle discipline scientifiche: il contest è un modo per metterli anche in contatto diretto con le aziende del territorio, favorendo il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro