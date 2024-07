GIUGNO RAVARINESE DA RECORD : DECENNALE DA 100 EVENTI E 20.000 PRESENZE

Con 20.000 presenze, 19.000 biglietti della lotteria venduti e lo stadio gremito per Arisa e Rita Pavone, il decennale del Giugno Ravarinese va in archivio come la migliore edizione finora.