La Ghirlandina con il Duomo nell’anno appena trascorso ha registrato il record di visitatori. Sono stati, 63.669 i biglietti “staccati” nel 2019 alla biglietteria di via Lanfranco per salire sulla torre simbolo di Modena, per quasi un quarto acquistati da visitatori provenienti dall’estero. Per le festività chi è salito sulla torre ha ricevuto anche lo speciale gadget realizzato dal Comune per i 700 anni dal completamento della Ghirlandina, una pallina di Natale rossa bidimensionale in duemila esemplari con l’effigie della Torre. I giorni tra Santo Stefano e l’ultimo dell’anno hanno visto una affluenza alta e costante: giovedì 26 dicembre, 515 visitatori; venerdì 27, 384; sabato 28, 589; domenica 29, 616. Con l’anno nuovo, oltre alle consuete aperture, si riparte domenica 5 con una visita guidata ai tesori d’arte delle Sale storiche di Palazzo Comunale, mentre in occasione dell’Epifania, con la formula “combo” si può andare alla scoperta sia della Ghirlandina che delle Sale Storiche del Palazzo Comunale di piazza Grande.