Il garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna Roberto Cavalieri trascorrerà il giorno di Ferragosto nel carcere di Modena e in quello di Castelfranco Emilia. L’iniziativa si accompagna all’allarme lanciato dallo stesso garante per l’aumento del numero dei detenuti giovani adulti, ovvero con meno di 25 anni, nelle carceri della nostra regione. Si tratta di persone imputate per reati contro il patrimonio o che hanno storie di dipendenza patologica e abuso di farmaci, come ha spiegato il Garante. In Emilia-Romagna sono 246 i giovani adulti dietro le sbarre su 3.700 detenuti adulti presenti e in alcuni casi si registrano anche trasferimenti dall’Istituto minorile alle Case circondariali come quella di Bologna. Un sovraffollamento delle carceri ormai ben noto che si presta a proteste da parte dei detenuti. Un ultimo episodio, in ordine cronologico, è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17.30 presso il carcere di Castelfranco quando una parte della struttura è stata raggiunta e invasa dal fumo provocato dall’incendio di un materasso. Sembra che gli autori siano due detenuti. Non è ancora chiara la motivazione. Si ipotizza che possa essere stato un atto di protesta. Tre i reclusi che hanno subito una lieve intossicazione a causa dei fumi che si sono sprigionati dal rogo. Fortunatamente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco con squadre provenienti da Modena e da Vignola ha scongiurato il peggio. L’istituto penitenziario di Castelfranco, tra l’altro, tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto è stato al centro anche di due aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria.