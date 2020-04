Dopo il grande successo di domenica scorsa in cui le Gallerie Estensi hanno inaugurato la prima visita virtuale dedicata al pubblico con guida interattiva con circa 230 collegamenti alla piattaforma, domani il museo replica nuovamente il tour virtuale. Una passeggiata restando comodamente a casa: grazie alla collaborazione con il lab AImagelab del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, gli utenti possono passeggiare all’interno del museo con una guida virtuale che interagisce rispondendo alle domande dei visitatori, i quali attraverso un sistema innovativo che utilizza una acquisizione a 360° e una ricostruzione 3D delle sale del museo possono godere appieno del tour e dei capolavori custoditi nelle Gallerie Estensi. Domani il nuovo appuntamento con la visita virtuale è sempre dedicato agli Este, duchi di Modena e Ferrara, con un focus sulla loro permanenza a Modena dal 1598, anno della devoluzione di Ferrara al Papato, fino alla loro definitiva dipartita dalla città nel 1859. Più di 250 anni di storia, caratterizzati da guerre e pestilenze ma anche da creatività e grandi personalità, raccontati attraverso i numerosi ritratti e altre opere presenti nelle collezioni estensi. L’iniziativa, unica in Italia, visto il successo ha convinto le Gallerie Estensi a stilare un calendario, fino al 31 maggio, per dare a tutti i visitatori la possibilità di accedere a questa esperienza: nuove passeggiate “tematiche” che ogni volta porteranno il pubblico a conoscere e scoprire i tesori del museo con percorsi ad hoc.