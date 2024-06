Fugge in auto per evitare un posto di controllo e colpisce con lo specchietto retrovisore un agente di Polizia. Arrestato un 22enne tunisino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. È accaduto ieri sera in zona Crocetta: il giovane, nel tentativo di schivare la Volante, ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un palo, per poi proseguire a piedi verso parco XXII Aprile, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Si cerca il secondo uomo a bordo dell’auto.