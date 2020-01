Un risultato storico quello ottenuto da Fratelli d’Italia, che non solo per la prima volta entra in regione Emilia-Romagna con 3 seggi, ma si afferma anche come terzo partito, dopo PD e Lega. La forza politica guidata da Giorgia Meloni ha ottenuto un 8,59% su scala regionale e a Modena ha fatto di poco meno, segnando un 7,75%. Risultati in costante crescita che ora mettono Michele Barcaiuolo, candidato eletto nella circoscrizione di Modena con 1327 voti, nelle condizioni di fare valere i temi del partito in opposizione alla Giunta Bonaccini. Insieme a Barcaiuolo ci saranno altri due colleghi: Marco Lisei per la circoscrizione di Bologna e Giancarlo Tagliaferri per quella di Piacenza. Per il consigliere modenese ciò che sta premiando è la coerenza di un partito che sta giocando un ruolo sempre più importante sulla scacchiera politica territoriale e nazionale, cambiando i rapporti di forza anche all’interno dello stesso centrodestra.

Nel video l’intervista a Michele Barcaiuolo, Consigliere Regionale Fratelli d’Italia