La Ferrari trionfa in Fomrula1 in questo 2019: non a livello di mondiali, né piloti né costruttori, ma nella classifica stilata da Forbes sul valore delle Scuderie che compongono il circus della F1. La Rossa di Maranello primeggia nella graduatoria Formula One’s Most Valuable Teams 2019, precedendo la Mercedes e la Red Bull. La scuderia del Cavallino Rampante è l’unica ad aver partecipato a tutte le stagioni del Mondiale di Formula1 ed è la più vincente di sempre, con 15 titoli piloti e 16 titoli costruttori. Forbes attribuisce alla monoposto guidata da Sebastian Vettel e da Charles Leclerc un valore pari a 1,35 miliardi di dollari a fronte di ricavi complessivi pari a 426 milioni, nonostante il titolo iridato piloti manchi dal 2007 e quello costruttori dal 2008. Ai piedi del podio la McLaren, che nella sua storia ha vinto 12 titoli, meglio di Mercedes (8) e Williams (7), e viene valutata 620 milioni. Le Frecce d’argento, che da sei anni dominano piloti e costruttori si fermano a poco più di un miliardo (1,015 per la precisione), ma con ricavi maggiori della Ferrari pari a 451 milioni. Valore della Red Bull invece 640 milioni, con ricavi pari a 327. In top ten Toro Rosso (200 milioni), Racing Point (130), Haas (115) e Alfa Romeo (105). Queste posizioni potrebbe cambiare nel 2021, anno in cui muterà il regolamento e su cui aleggia l’alone di addio da parte di Mercedes e Red Bull.