Nel video le interviste a:

Giuliana Odone, Project Manager Fiera Campionaria

Mauro Battaglia, Curatore “Modena Motor Gallery”

85 anni di Fiera di Modena: e siamo ancora qui a raccontarla.

Con la presentazione del programma, stamattina nella Sala Vetri del quartiere fieristico, è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la più classica delle manifestazioni modenesi.

Un cartellone ricco di eventi e iniziative (artistiche, culturali, d’intrattenimento, anche per i bambini), promosso dal Gruppo BolognaFiere e ModenaFiere e organizzato da Multimedia Tre.

Non mancano certo le novità e i ritorni, come ad esempio “Modena Motor Gallery”.