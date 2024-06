Nuova puntata della telenovela Ferrari-Newey.

Stavolta l’ha scritta Fernando Alonso: il 42enne ex pilota spagnolo della Ferrari ha dichiarato che “è un bene che il nome di Adrian Newey sia accostato all’Aston Martin e per noi sarebbe sicuramente un grande colpo”.

Alonso, naturalmente, guida la monoposto di F1 della scuderia inglese.

Il Team Principal dell’Aston Martin, Mike Krack, ha aggiunto una frase enigmatica: “Con le trattative si può agire anche di nascosto”.

Come dire: la Ferrari si è esposta troppo…

Sarà vero? Attendiamo altri episodi della telenovela-Newey.

La notizia del prolungamento del contratto di Sergio Perez per altri due anni con la Red Bull, diffusa ufficialmente ieri, ha raggelato Carlos Sainz: il 29enne pilota spagnolo della Ferrari – lo è almeno fino al termine di questa stagione – puntava proprio al sedile della Red Bull a partire dal 2026, dopo un trasferimento-ponte di un anno alla Williams, ma tutto sembra saltato: a Sainz resta, ora, la possibilità di un contratto più lungo con la Williams o con la Sauber, che sta per diventare Audi, con progetti ambiziosi.

Per il GP di domenica a Montreal, in Canada, c’è grande attesa per la sfida Verstappen-Leclerc: la Ferrari ha svolto un notevole lavoro al simulatore per sfruttare al massimo la Power Unit, evitando cali di velocità sui rettilinei. Inoltre, il nuovo manto d’asfalto del circuito di Montreal potrebbe condizionare la gestione delle gomme per tutti.