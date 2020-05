mode

All’interno l’intervista alla dott.sa Silvana Casale (presidente Federfarma Modena)

Mascherine chirurgiche introvabili in ormai tutte le farmacie di Modena e provincia. Ma non solo. Scarseggiano anche altri due importanti dispositivi di protezione come guanti e alcol per disinfettare. E’ Federfarma a denunciare un problema nato con la decisione di calmierare il prezzo delle mascherine da parte del commissario per l’emergenza Arcuri a 0,50 più iva. Il cortocircuito arriva dall’alto: i farmacisti si sono detti disponibili alla vendita al prezzo indicato dal Ministero, ma le ingenti quantità promesse, affinché queste ultime fossero nella disponibilità delle farmacie, non sono arrivate. “Le farmacie – ha spiegato Arcuri – non hanno le mascherine perché due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere”. Ma la carenza riguarda anche guanti e di alcol per disinfettare, come denuncia Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. “Il prezzo dei guanti, in lattice o nitrile – spiega – si è triplicato o quadruplicato negli ultimi mesi dopo l’emergenza Covid-19 e ciò deriva dall’altissimo costo di acquisto pagato dalla farmacia ai fornitori, per il fatto che le materie prime sono aumentate, la richiesta si è moltiplicata per mille e le giacenze di magazzino sono ormai finite”.