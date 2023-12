La speranza di ritrovare ancora in vita il 21enne scomparso il 25 novembre scorso, si è infranta sul rinvenimento del suo corpo, ieri, nel primo pomeriggio in Toscana, a Barberino del Mugello in provincia di Firenze, proprio dove era stata trovata la sua auto, nell’autogrill Aglio Est sulla A1 . Non si hanno ad ora ulteriori informazioni. Fabio era uscito di casa nel pomeriggio di sabato dicendo ai familiari di volersi recare in biblioteca a Carpi. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Il 21enne frequentava il terzo anno di tecnica agraria presso l’Università di Bologna. I genitori, Massimo e Roberta, negli appelli sui social avevano affermato che il loro figlio soffriva di depressione maggiore (un disturbo psichiatrico che l’organizzazione mondiale della sanità definisce come uno dei più invalidanti al mondo) e per questo si sentivano ancor più in ansia.