Sono stati sequestrati beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro a un imprenditore 72enne originario della provincia di Reggio Emilia – formalmente residente in Romania – ma di fatto dimorante a Sassuolo. Il profilo dell’uomo è quello di grande evasore seriale, l’ultima sua condanna per reati tributari risale al maggio 2019 ma la storia criminale dell’imprenditore inizia alla fine degli anni ’70 e si protrae, secondo le indagini della Guardia di Finanza, fra condanne per bancarotta e altri reati finanziari fino ad oggi. Gli accertamenti dei finanzieri di Sassuolo hanno rilevato come il 72enne per oltre 40 anni avesse un tenore di vita molto superiore ai redditi dichiarati che in alcuni anni risultavano essere sotto la soglia di povertà. Mente attraverso intestazioni fittizie l’imprenditore acquistava una Ferrari e un’imbarcazione da diporto, oltre che diversi immobili e investimenti finanziari e assicurativi. Le investigazioni patrimoniali svolte hanno appurato una sproporzione di 7 milioni di euro fra tra redditi dichiarati e patrimonio effettivo.