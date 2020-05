I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri presso un’abitazione di strada Attiraglio, dove si era sviluppato un incendio nel cortile di un’abitazione. Un nigeriano del 1991 aveva allestito un barbeque e una fiamma ha incendiato i piumini degli alberi, altamente infiammabili, propagandosi alla vegetazione circostante. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia: da accertamenti sull’identità dell’uomo è emerso stava scontando un periodo di reclusione ai domiciliari, presso un’altra abitazione e che quindi non doveva trovarsi in quel luogo. È stato denunciato sia per evasione che per il reato di incendio colposo.