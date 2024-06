Dentro o fuori, tutto in 90’ per l’Italia. Stasera gli azzurri alle 21 sfidano la Croazia nell’ultima e decisiva gara del girone agli Europei in Germania. Dopo la vittoria al debutto con l’Albania e la deludente sconfitta con la Spagna la squadra di Spalletti non può sbagliare: basta un pari con la Croazia, obbligata a vincere per sorpassare gli azzurri, mentre in caso di sconfitta bisognerà attendere l’esito di Spagna-Albania e poi eventualmente un ripescaggio da terzi. Saranno tanti anche i modenesi davanti alla tv, con la speranza di festeggiare la qualificazione. La brutta prova con la Spagna ha spento un po’ gli entusiasmo sul valore della squadra azzurra che anche in caso di qualificazione dovrà fare i conti con tante avversarie di valore nella corsa per difendere il titolo conquistato 3 anni fa a Wembley.