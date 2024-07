L’estate è ufficialmente entrata nel vivo. Con lei, anche il via vai lungo le strade per raggiungere le mete di relax in cui godersi le meritate vacanze. Il cosiddetto “esodo estivo” che, quest’anno, sull’Autostrada del Brennero segnerà 7 giornate da “bollino nero” nel mese di luglio, 10 nel mese di agosto e 3 in quello di settembre. I giorni di maggiore affollamento sui 314 chilometri dell’arteria stradale rimangono i fine settimana, in particolare il sabato e la domenica, ma si prevedono giornate di traffico intenso anche durante le ore di punta dei giorni feriali. Quindi, sarà difficile giocarsi la carta della “partenza intelligente”, con l’alzataccia a orari improbabili per provare a scansare tappi e code in autostrada, che saranno sempre dietro l’angolo. Giornate critiche in cui si stima un traffico anche doppio rispetto alla media e un tempo di percorrenza di circa tre volte superiore rispetto a un giorno normale. Il peggio sarà a cavallo di Ferragosto, dove il traffico tra il Brennero e Modena raddoppierà fino a 90mila veicoli al giorno. L’A22 si prepara quindi a un esodo da record, come da record sono stati i flussi dei primi sei mesi dell’anno: un + 2% rispetto al 2023. Per limitare le code, saranno predisposti cantieri a impatto zero, più personale ai caselli e stretta collaborazione con la Polizia Stradale.