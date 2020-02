Anche lo sport si ferma di fronte alla minaccia del Coronavirus. Ad annunciarlo è stato qualche minuto prima della mezzanotte il premier Conte che ha spiegato come “il ministro Spadafora ha già annunciato la volontà a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia”. Il rinvio a cascata va dalla Serie A ai campionati minori, anche fuori da Milano, dalla provincia di Padova, dal Lodigiano e dal Pavese dove sono stati segnalati i primi casi. Rinviate a data da destinarsi quindi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Ma il provvedimento verrà allargato a tutte le discipline sportive nelle due regioni e quindi salterà anche la gara Feralpi Salò-Carpi di Lega Pro, oltre ad Arzignano-Padova dello stesso girone. Spadafora ha infatti mandato una lettera al presidente del Coni Malagò in cui chiede “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del governo a sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina (quindi anche la Serie A, ndr) previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio”. L’invito, come specificato nella stessa lettera, non è da estendere alle squadre delle due regioni colpite se impegnate in trasferta, “salvo che i medesimi atleti provengano dalle aree indicate come focolai del contagio”.

La notizia è stata confermata anche dal sindaco di Milano Sala: “Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare a Milano. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà dunque rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati”.

Sempre oggi potrebbe saltare anche la gara di Eccellenza fra la Virtus Castelfranco e i piacentini dell’Agazzanese, che hanno in rosa 4 giocatori provenienti dalle zone in quarantena.