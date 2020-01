La chiamata alle urne è sempre più vicina e la campagna elettorale per le regionali si fa intensa anche a Modena, con l’arrivo dei big nazionali dei maggiori schieramenti. Sul fronte del centrodestra, la giornata di domani per il leader della Lega Matteo Salvini sarà tutta modenese. Il nuovo tour inizierà nella Bassa, a Finale Emilia, dove a partire dalle 8:45 farà tappa al bar pasticceria Mazzini. Il percorso per promuovere la candidata Lucia Borgonzoni lo porterà poi a Soliera e a Carpi. Pranzo a Mirandola al ristorante “Da Saul”, poi meta al caseificio sociale “La Cappelletta” a San Possidonio e ancora di nuovo a Mirandola, per una visita a un’azienda del settore biomedicale. Alle 18, Salvini incontrerà i simpatizzanti e i militanti a Modena, al Mister Brown di via Gallucci prima di concludere la giornata in via Morane, al Ristorante Pizzeria Gran Morane. Come sempre, dove il leader della Lega si muove, le sardine si mobilitano, rispondendo con una nuova protesta indetta a Finale Emilia, dalle 19 alle 21, in piazza Verdi. Sul fronte del centrosinistra, è in arrivo a Modena un altro “big” della scena politica nazionale. Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti farà tappa a Vignola e a Marano il 9 gennaio, a seguire, il 10, sarà a Reggio Emilia. La data più importante sarà però il 23, quando il numero uno dei dem sarà tutto il giorno a Bologna. Un tour a favore di Stefano Bonaccini, ma senza Stefano Bonaccini. Il candidato di centrosinistra, anche lui in tour in diversi comuni della regione, non ha confermato la sua presenza agli incontri con Zingaretti