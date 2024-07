Con un incontro in tarda mattinata tra la presidente facente funzione Irene Priolo e il presidente della Corte d’Appello di Bologna, Oliviero Drigani, è stata definita la data delle elezioni regionali. Si andrà alle urne domenica 17 e lunedì 18 novembre per il turno elettorale anticipato per la Regione dopo le dimissioni del governatore Pd Stefano Bonaccini, eletto all’Europarlamento.

La formalizzazione della data avverrà nei prossimi giorni e a settembre, la presidente Priolo emanerà il decreto di proclamazione delle elezioni