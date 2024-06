Nel video l’intervista a Antonio Platis – Candidato elezioni Europee Forza Italia

Portare avanti l’eredità di un centrodestra liberale e moderato, saldo ai valori che contraddistinguono l’Occidente. Così Antonio Platis, mirandolese di 44 anni, ha descritto le linee generali alla base della sua candidatura al Parlamento Europeo. Ingegnere e padre di tre bambine, Platis corre nella circoscrizione Nord Est per Forza Italia, nel perimetro del Partito Popolare Europeo. Numerose sono le sfide che l’Unione dovrà affrontare nei prossimi anni, ma per Platis sarà prioritario “smussare” quelle politiche legate a un ambientalismo che lui ritiene “fanatico” e mettere in piedi politiche che rimettano al primo posto le famiglie