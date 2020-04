Prosegue l’impegno di Tv Qui per consentire ai fedeli di seguire le celebrazioni liturgiche pasquali, in un momento in cui le chiese non sono aperte al pubblico per l’emergenza Coronavirus. Nel pomeriggio la nostra emittente ha trasmesso in diretta la messa in Coena Domini del Giovedì Santo celebrata da Monsignor Ermenegildo Manicardi, primo appuntamento del Triduo Pasquale. Domani, Venerdì Santo, trasmetteremo sempre in diretta la celebrazione della Passione del Signore alle ore 15 sempre dal Duomo di Carpi, mentre il Sabato Santo sarà la veglia pasquale a partire dalle 21.30 con il rito della benedizione delle uova ad accompagnare i fedeli alla Pasque di Risurrezione. Celebrazione che trasmetteremo con una doppia diretta dal Duomo di Carpi alle ore 11 e dal Duomo di Modena alle ore 18,00. Entrambe celebrate dal Vescovo di Modena e Nonantola Mons. Erio Castellucci.