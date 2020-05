Non un D-Day ma quasi per il Carpi quello di domani alle 12, quando il Consiglio federale della Figc si riunirà per decidere il futuro della stagione anche di Lega Pro. Fra i tanti punti all’ordine del giorno c’è anche quello sulla possibile prosecuzione o meno del campionato. Sul tavolo dei 20 consiglieri, cui si aggiunge il presidente federale Gabriele Gravina, ci sono le indicazioni espresse a votazione dall’assemblea di Lega Pro che ha chiesto di chiudere il campionato in anticipo, con un solo voto contrario su 59 aventi diritto, e si è anche pronunciata sulle modalità con cui decidere la quarta promossa. Il merito sportivo e la media punti hanno premiato il Carpi, davanti a Reggiana e Bari, una decisione che però dovrà essere ratificata dal Consiglio domani. Le indiscrezioni che arrivano da via Allegri fanno pensare che la strada seguita dal Consiglio sarà quella di prendere tempo, ovvero di voler aspettare una finestra per poter finire il campionato di qui a fine agosto. La trattativa con la Serie A per i protocolli spingerebbe verso questa direzione, anche perché al momento non è pensabile di applicarli alla Serie C. Non è però escluso che domani il Consiglio si esprima anche sull’eventuale modalità di compilazione delle classifiche nel caso non si potesse giocare: all’ordine del giorno c’è infatti la discussione sulla direttiva Uefa numero 24 del 24 aprile, quella che parla del merito sportivo e della media punti, già applicata in Francia e Scozia per chiudere la stagione, e che farebbe sorridere il Carpi.