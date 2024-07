Nel video Raffaele Donini Assessore Salute Regione Emilia Romagna

Gli animali da compagnia sono una risorsa preziosa e un supporto terapeutico importante per le persone fragili ed ecco arrivare dalla Regione Emilia-Romagna una misura ad hoc per sostenerne la cura e il benessere. Amici a 4 zampe che diventano una presenza costante e una risorsa preziosa per la vita di molte persone, a partire dalle più vulnerabili, rappresentando un supporto anche dal punto di vista terapeutico. E’ a disabili e ultra 70enni che è destinato il nuovo provvedimento regionale da 200 mila euro, per un progetto sperimentale di pet therapy

Sono oltre 800.000 in Regione gli over70 molti dei quali vivono soli

Da ottobre ci si potrà dunque recare nei canili e gattili autorizzati.

Amici a 4 zampe, che potranno trovare una casa uscendo dai canili e che per i più fragili, saranno un prezioso supporto dal punto di vista terapeutico