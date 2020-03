Intervista a Silvia Menabue, Dirigente ufficio scolastico provinciale

Tra le emergenze causate dal Covid-19 non c’è quella scolastica. Parola di Silvia Menabue, dirigente scolastica provinciale che ha sottolineato come nella nostra provincia e in tutta l’Emilia Romagna il sistema della didattica a distanza stia funzionando regolarmente e di come, nonostante da un mese esatto le scuole abbiano chiuso i cancelli, l’insegnamento sta procedendo in maniera più che positiva. Oltre che dai docenti, la didattica a distanza ha dato grandi risposte anche da parte degli studenti stessi.

Il fronte più caldo è ovviamente quello della maturità, sulla quale per ora non sono state definite modalità precise su come verrà svolto ma che non preoccupa la Dottoressa Menabue, anche dopo l’esperienza degli esami di Stato post terremoto del maggio 2012. La Dottoressa Menabue ha voluto anche rassicurare tutti gli studenti e i docenti sulla regolarità e la validità dell’anno scolastico che sarà portato a termine e considerato valido a tutti gli effetti.