Dalle 13 di oggi è in corso una rivolta all’interno del carcere di Sant’Anna a Modena. I detenuti, che probabilmente protestano per questioni relative alla protezione per il Coronavirus, hanno dato fuoco alla parte dei presidi sanitari e si sono uditi anche alcuni colpi di arma da fuoco, sparati in aria da parte delle forze dell’ordine per intimare ai detenuti di rientrare. Alcuni detenuti hanno tentato la fuga, qualcuno riuscendo anche a scavalcare alcune recinzioni, qualcuno è stato fermato. Sarebbero circa un centinaio quelli ancora barricati all’interno, alcuni si sono arresi e sono stati prelevati dalle forze dell’ordine e portati in uno stabile laterale rispetto al corpo principale del carcere. Nelle fasi più concitate dei disordini due agenti sono rimasti lievemente feriti. Sul posto è intervenuto anche il prefetto di Modena Pierluigi Faloni, mentre fuori dal carcere sono accorsi molti parenti dei detenuti. Non risultano evasioni al momento. La rivolta ha richiesto l’intervento della Polizia penitenziaria e di diversi reparti delle altre forze dell’ordine in tenuta anti sommossa. Ad aiutare i colleghi modenesi sono arrivati poi rinforzi da Bologna.

