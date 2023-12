Nel video, l’intervista a Marco Zanni, Direttore Coldiretti Modena

È un vero incubo per il settore agricolo di pere e kiwi. La Coldiretti Modena denuncia un calo sul territorio dell’80% della produzione. Alla base della profonda crisi gli innumerevoli eventi atmosferici avversi che si susseguono da anni. Nel 2019 ad esempio fu la cimice asiatica, nel 2021 le gelate tardive, nel 2022 la siccità, quest’anno nuove gelate e i danni dell’alluvione. E se l’Emilia-Romagna è tra le regioni che detengono il maggior numero di superfici dedicate alla coltivazione delle pere, la nostra provincia insieme a quella di Ferrara sono le aree più colpite. Tante aziende agricole saranno costrette a spiantare gli alberi con ricadute pesantissima sul territorio, in particolare quello modenese, votato a questa produzione. Il governo corre ai ripari e dopo aver stanziato lo scorso mese solo per la produzione di pere e kiwi 12 milioni di euro, ora aggiunge ulteriori 11 milioni di euro. Di questi 8 saranno destinati alle coltivazioni di pere, 3 a quelle di kiwi.