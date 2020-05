La vita oggi torna quasi quella di sempre ma non è ancora tempo di abbassare la guardia. Ieri in provincia sono stati trovati altri 14 positivi, tutti si trovano in isolamento domiciliare nessuno di loro ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale; 10 vengono da Carpi e 8 di questi sono persone già poste precedentemente in isolamento domiciliare a seguito dell’indagine epidemiologica avviata la scorsa settimana in quanto risultate contatti stretti di un caso positivo. Gli altri 4 sono 3 di Modena e 1 di Pavullo. Complessivamente i nuovi casi riscontrati in Regione sono stati 50, in media con i dati degli ultimi giorni. Nel modenese si contano anche due decessi. Si tratta di un 85enne che era residente a Serramazzoni e di in 90enne di Vignola, le vittime dovute al Covid in provincia di Modena arrivano così a 457. In Emilia Romagna i nuovi decessi sono stati 13, sei uomini e sette donne. Ieri rispetto ai giorni scorsi si è verificato un calo meno marcato nei ricoverati dei reparti Covid. Solo 20 persone hanno lasciato gli ospedali regionali una era in terapia intensiva.