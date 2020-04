E dei 45 nuovi positivi di Modena solo uno è stato ricoverato in terapia intensiva, 3 in altri reparti e 41 sono in isolamento domiciliare. Alcuni pazienti ricoverati in Medicina post acuzie dall’ospedale di Pavullo sono risultati positivi al Covid: sono 6 persone, trasferite in area Covid. Sono invece 8 i decessi, 5 uomini e 3 donne, il più giovane di 63 anni. I nuovi guariti a Modena sono 56 senza più sintomi e 24 quelli dopo il doppio tampone negativo, per un totale di 664