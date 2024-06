Corteo a Mirandola dei lavoratori dell’ex Bellco. Nel quarto giorno di protesta i dipendenti a rischio licenziamento a causa dell’annunciato stop delle linee produttive si sono radunati alla stazione delle corriere vecchia di Mirandola per dare il via a una marcia fino a piazza della Costituente. Il corteo, al quale partecipano anche numerosi sindaci della Bassa, vuole rimarcare la necessità di dare certezze ai 350 lavoratori che rischiano di perdere il lavoro senza alcuna prospettiva alternativa. La maggior parte dei dipendenti a rischio sono donne, alcune sono sole con figli da mantenere. Ma alla Mozarc, dicono dalla manifestazione, lavorano anche intere famiglie, e una trentina di persone disabili. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato un tavolo per martedì 9 luglio alle 15, a palazzo Piacentini. Il Mimit dice che sta seguendo “attentamente” la questione e assicura di essere “pronto a mettere in campo ogni azione per individuare una soluzione industriale volta alla salvaguardia produttiva e occupazionale, così come già avvenuto per Marelli”. Sono state invitate a partecipare le autorità regionali, del Comune di Mirandola, le parti sociali e i vertici dell’azienda