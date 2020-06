Nel video l’intervista a Cristina Mussini, Direttore del Reparto malattie infettive Policlinico Modena

Il nuovo Coronavirus virus ha perso la sua potenza? Secondo Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva del San Raffaele di Milano è così. Per il primario il virus che per mesi a messo in ginocchio l’Italia ha perso la sua virulenza e clinicamente non esiste più. Abbiamo ascoltato il parere del direttore del reparto malattie infettive del Policlinico, la professoressa Cristina Mussini, dall’inizio dell’emergenza in prima linea nella lotta contro il Covid, la quale ha affermato che rispetto ai mesi passati la situazione è mutata e il numero dei pazienti in terapia intensiva è diminuito, ma questo non vuol dire che il virus faccia meno paura. Necessario dunque per la professoressa Mussini non abbassare la guardia e continuare ad osservare le misure di sicurezza.