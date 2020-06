Dei 14 nuovi casi di Covid-19 complessivi che ieri sono stati registrati nella Regione Emilia-Romagna, 13 sono asintomatici e frutto delle operazioni di screening regionale. I numeri del Covid nel nostro territorio sono ormai costanti da parecchi mesi e ampiamente sotto controllo in tutta la Regione, da Piacenza, provincia più colpita dall’epidemia, fino a Rimini. Passando anche per Modena, dove ieri i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati sono stati 4, di cui due in isolamento domiciliare, uno ricoverato in altri reparti dell’Ospedale e uno in cura nel reparto di terapia intensiva. Le persone positive sono di Castelfranco Emilia, Fiorano e Formigine, mentre uno non è residente nella nostra provincia. E da ormai qualche mese a questa parte, il dato relativo ai guariti supera di gran lunga il numero dei nuovi contagi: anche ieri sono state 45 le persone guarite, di cui 13 clinicamente e 32 con il doppio tampone negativo, per un totale di 3245 guariti complessivi nell’area modenese. Numeri positivi, che andranno monitorati attentamente però nei prossimi giorni e nelle prossime settimane dopo la riapertura dei confini regionali e la possibilità di spostamenti senza limitazioni potrebbe portare una nuova ondata.