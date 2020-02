Il Coronavirus arriva anche a Modena. Il primo caso segnalato nella nostra provincia arriva dal Policlinico. Si tratta di un residente nel modenese che ha lavorato per alcune settimane nel Lodigiano e che si trova ora ricoverato al reparto Malattie infettive. La comunicazione arriva dalla Regione che segnala come l’uomo non sia stato prima ricoverato, né abbia avuto contatti con operatori sanitari, essendosi trattato di un percorso ‘pulito’, partito dalla sua individuazione nell’ambito dei protocolli previsti e quindi all’accertamento della positività. Salgono così a 17 i casi di Coronavirus in Emilia-Romagna. Oltre al modenese, altri sette nuovi pazienti sono risultati positivi all’infezione, tutti riconducibili al focolaio lombardo. Cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, sono stati riscontrati a Piacenza; altri due cittadini sono invece della provincia di Parma e si trovano ricoverati in isolamento al reparto infettivi all’ospedale della città. Le loro condizioni sono buone. All’ospedale di Piacenza, si tratta della compagna, del figlio e della nuora di un paziente già riscontrato positivo e ricoverato sempre a Piacenza, tutti e tre del lodigiano: la compagna è isolata al suo domicilio, figlio e nuora sono ricoverati a Piacenza. Così come è della provincia di Lodi una quarta persona, un uomo, anch’esso ricoverato al nosocomio di Piacenza. La quinta è invece un’infermiera dell’ospedale piacentino, isolata a domicilio. A Parma si trovano invece due persone che hanno contratto l’infezione recandosi a Codogno. La comunicazione arriva direttamente dalla Regione. Intanto nel nord Italia i morti salgono a cinque. Oltre 200 invece i casi confermati.