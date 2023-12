Proseguono i controlli dei Carabinieri, per garantire la sicurezza dei cittadini della provincia di Modena. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, un 44enne, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di una bicicletta, asportata la mattina del 4 novembre u.s. davanti ad un supermercato di quel centro, dove una donna l’aveva poggiata per recarsi a fare la spesa. L’uomo è stato individuato grazie all’analisi di alcuni filmati di videosorveglianza.

Nel pomeriggio, i Carabinieri del suddetto Comando hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 31enne, residente in quel centro, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, per l’espiazione della pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Bari nell’aprile 2022. L’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Modena per l’espiazione della pena.

I Carabinieri della Stazione di Campogalliano hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria rumena, con il quale è stata disposta la misura della custodia cautelare nei confronti di un 42enne, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali volontarie commesso in Romania nell’agosto del 2021. L’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano, in quel centro abitato, ha fermato il conducente di un’utilitaria che circolava con la patente di guida revocata. L’uomo, 59enne, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché recidivo nella specifica violazione e il veicolo è stato posto in sequestro.

A Sassuolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto al controllo di un’autovettura guidata da un 47enne il quale, sottoposto ad accurato controllo, è stato trovato in possesso di 1,7 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata posta in sequestro e la persona segnalata amministrativamente alla Prefettura di Modena. Il documento di guida è stato ritirato per il successivo provvedimento di sospensione.