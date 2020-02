Alcol e cellulare mentre si guida, un vizio purtroppo difficile da estirpare anche con la minaccia di multe e controlli. Cinque denunce per guida in stato di ebrezza è il bilancio di una notte di controlli effettuati ieri dai Carabinieri tra Sassuolo e Maranello. Un 25 enne è risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,3. Nei guai anche un 22enne carpigiano che guidava con tasso di ben 2 grammi per litro e un 26enne reggiano trovato con un tasso di 1,3. Altri due automobilisti, un campano di 45 anni e un 35enne di Milano, non hanno voluto soffiare nell’etilometro. Per loro è quindi scattata anche la denuncia per rifiuto di sottoporsi all’accertamento. Nella stessa tornata di controlli sono state multate anche cinque persone che erano al volante usando il telefono cellulare.