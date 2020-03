In tarda serata il premier Giuseppe Conte con un videomessaggio, di fronte alla continua crescita dei contagi in tutta Italia, ha annunciato l’inasprimento delle misure per tutta Italia, almeno fino al 3 aprile. “Chiudiamo in tutta Italia ogni attività produttiva non strettamente necessaria” ha spiegato senza però dare un elenco che sarà affidato al Decreto in corso di stesura. “Non chiuderanno i supermercati e i negozi di alimentari – ha proseguito – e per questo vi chiedo di non correre ad accaparrarvi generi alimentari, né le farmacie e parafarmacie. Saranno garantiti i servizi pubblici essenziali come i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari e i trasporti. Sono misure severe, ne sono consapevole: ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo così riusciamo a tutelare noi stessi. Dobbiamo rallentare il motore produttivo del Paese: ma non lo fermiamo. Lo Stato c’è, il governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa e ripartire. E’ la crisi più difficile dal secondo dopo guerra, ma e la faremo”.

Nelle prossime ore è atteso il testo del decreto che specificherà quali attività restano aperte e quali devono chiudere