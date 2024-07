Nel video le interviste a

Vincenzo Palladino, Segretario provinciale Silp Cgil Mo

Federico Bevini, Funzionario Funzione Pubblica Cgil Mo

Adesso Basta! E’ la voce che si fa forte dei sindacati provinciali della Cgil della Polizia Silp e degli agenti penitenziari che, nell’ambito dell’iniziativa nazionale si sono ritrovati anche a Modena, in un presidio davanti alla Prefettura per chiedere al Governo di avere risposte concrete e dare ai lavoratori del comparto sicurezza un contratto economicamente dignitoso e attivare la previdenza complementare.

Chiedono anche un piano straordinario di assunzioni, necessario per aumentare gli organici anche a Modena, in sofferenza, con una pianta organica ferma al 1981.

Ci spiegano che i poliziotti rischiano la vita mediamente per 1500 euro netti al mese, ricorrendo a ore straordinarie e che il 1° gennaio 2025 dovrebbe esserci un aumento degli stipendi del 6%, a fronte però di un’inflazione che ha toccato picchi al 18%, che non compensa e continua a mettere in difficoltà il comparto anche sul fronte affitti e quindi la stabilità sul territorio modenese

Occasione anche per parlare della situazione degli agenti penitenziari a Modena e Castelfranco, davanti al sovraffollamento di detenuti