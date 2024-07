Nel video l’intervista a Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio di Modena

Economia ancora in contrazione a Modena. L’andamento segue la strada che si è aperta alla fine del 2023, facendo registrare, nel primo trimestre di quest’anno, un segno meno per quanto riguarda le attività commerciali. Frutto ancora una volta dell’inflazione e di una congiuntura economica sfavorevole a livello nazionale e internazionale. E a soffrire, spiega il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Molinari, sono ancora una volta le piccole imprese

Oltre a problemi di fiducia, legati alle guerre in corso, ci sono criticità nella ricerca del personale, soprattutto in alcuni settori, la paura dei cyber attacchi e, non da ultimo, preoccupazioni per quanto riguarda la reperibilità delle materie prime