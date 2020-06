Nel video l’intervista a Cinzia Ligabue, Commerciante Pelletteria Martinelli

Sulla vetrina la locandina che spiega come comportarsi nel negozio, all’ingresso gel igienizzante, mascherine e guanti e soprattutto la regola principale osservare la distanza di sicurezza. I negozi di abbigliamento e di accessori del centro storico di Modena sono ormai regolarmente aperti dal 18 maggio. I numeri in termini di fatturato non sono gli stessi di prima dell’emergenza ma qualcosa se pure in maniera cauta sta iniziando a muoversi. Per Cinzia Ligabue titolare del negozio di pelletteria Martinelli l’importante è avere riaperto l’attività. L’ottimismo però non basta, secondo Cinzia Ligabue servono aiuti da parte del Governo per compensare le perdite subite sul fatturato a causa del lock down e arginare i costi che pesano sull’attività.