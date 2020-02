Nel video l’intervista a Roberto De Zerbi, allenatore Sassuolo calcio

Tre vittorie consecutive il Sassuolo non è mai riuscito ad ottenerle nei suoi sette anni di partecipazione in serie A e lo stesso tecnico De Zerbi non ha mai gioito per tre volte di fila da quando allena tra i professionisti: è questo l’obiettivo che i neroverdi si prefiggono domani pomeriggio quando, al Mapei Stadium, arriverà un Parma capace all’andata di infliggere la prima sconfitta stagionale alla squadra di De Zerbi grazie alla rete di un Gervinho, reintegrato in rosa proprio nelle ultime ore e che potrebbe partire dal primo minuto. L’infermeria neroverde si sta lentamente svuotando, anche se l’infortunio alla caviglia di Traorè imporrà al tecnico di schierare dal primo minuto un Djuricic non ancora in perfetta forma. Il fischio d’inizio è fissato per le 15, arbitro dell’incontro sarà Mariani di Aprilia con Pairetto e Galletto al Var