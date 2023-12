nel video le interviste ad Alessandro Tortelli Direttore del Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti Modena, a Daniele Cavazza Direttore Area Turismo Confesercenti Modena e ad Enrico Corsini Presidente Piacere Modena

Sono numeri positivi e incoraggianti quelli riguardanti il turismo in Italia e in provincia di Modena. Nei primi nove mesi del 2023 la Città della Ghirlandina ha registrato oltre 600 mila arrivi in più rispetto all’anno precedente con oltre un milione di presenze per l’esattezze 1.300.000 anch’esse in aumento rispetto all’anno precedente. Ruolo centrale l’enogastronomia e la filiera agroalimentare, grazie ai prodotti DOP e IGP.

Tante le iniziative che vengono realizzate per ampliare la conoscenza in Italia e all’estero dei prodotti tipici locali, dal parmigiano reggiano, che resta il primo in assoluto, fino all’aceto balsamico, anch’esso in forte crescita di richieste.