All’interno il video messaggio di Massimo Bottura, Chef Osteria Francescana

Ci sarà tempo per riassaggiare le prelibate leccornie preparate da Massimo Bottura, ma fino al 3 aprile i modenesi e gli amanti del buon cibo dovranno accontentarsi dei pasti preparati in casa. Lo chef stellato ha infatti deciso di chiudere l’Osteria Francescana, Casa Maria Luigia e la Franceschetta, nel rispetto dell’ordinanza emanata dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19. A darne l’annuncio lo stesso Bottura con un video messaggio sul suo profilo Facebook ufficiale, in cui ha dichiarato di aver voluto prendere una decisione forte “per evitare il rischio esposizione, per il nostro team ma anche per i nostri ospiti”.