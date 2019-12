MOD

Un’aggressione apparentemente immotivata, una violenza che fortunatamente non ha causato gravi conseguenze fisiche, ma che ha suscitato paura e soprattutto tanto sconforto tra le dipendenti del negozio Calzedonia. In pieno centro storico, a pochi passi dalla Ghirlandina, una giovane commessa dell’attività è stata aggredita da una donna, forse una cliente. Ancora non è chiara la dinamica; secondo i racconti dei testimoni, la signora, descritta come di mezza età, avrebbe assalito la dipendente senza motivo, iniziando a strapparle i capelli appena fuori dal negozio. Una collega ha raccontato di essere intervenuta cercando di dividerle e lo stesso ha fatto un passante che, vedendo la situazione, è accorso in aiuto, bloccando la donna in attesa della Polizia. La signora è stata portata via dalla volante, mentre la commessa è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente non avrebbe riportato gravi ferite, ma tanta è stata la paura e anche le colleghe, che hanno preferito non comparire davanti alle telecamere, hanno espresso preoccupazione per quanto avvenuto, sentendosi impotenti.