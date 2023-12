Nel video, le interviste a:

Giovanni Tria, Presidente Fondazione Enea Tech Biomedical

Patrizia Ferrari, Rappresentate sindacale Filcams Cgil per Holostem

Tirano un sospiro di sollievo i dipendenti e i pazienti della Holostem Spa, lo spin off universitario che fino a pochi giorni fa era a rischio liquidazione. Dopo il via libera del Ministro alle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, ieri una delegazione della nuova proprietà, Enea Tech Biomedical, guidata dallo stesso presidente, l’ex ministro Giovanni Tria, è arrivata in città per incontrare la realtà del centro. Vigilata dallo stesso Ministero delle Imprese, Enea Tech subentra ai partner privati di Holostem, con l’obiettivo di fare entrare un nuovo management qualificato ed elaborare un nuovo piano industriale.

La formalizzazione della cessione con firme dell’acquisizione di Holostem da parte di Enea Tech avverrà il 12 di dicembre, ma c’è già soddisfazione per la sventata chiusura del fiore all’occhiello della ricerca modenese e punto di riferimento per le cure dei cosiddetti bambini farfalla.