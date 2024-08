Nel video l’intervista a Lucia Cavazzuti – Direttore delle cure primarie Ausl Modena

Quattro mesi di lavoro per il CAU di Modena, il centro di Assistenza e urgenza aperto ai cittadini dal 10 di aprile. Il servizio fortemente è stato voluto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della riorganizzazione del sistema sanitario territoriale, che si occupa di prendere in carico quei pazienti con problemi ascrivibili ai codici bianchi e verdi. Dopo una fase di sperimentazione iniziale, i numeri di accessi alla struttura che sorge all’ingresso 31 del Policlinico, ha visto aumentare gli accessi, fino ad arrivare, ad oggi, a superare quota 5.500. Il Cau è nato con l’intento di alleggerire il personale medico dei pronto soccorso dai casi meno gravi e per i medici dell’Ausl di Modena, il sistema sta funzionando. Il Cau, ricordano i medici, accetta i casi urgenti ma a bassa complessità, quelli che non mettono direttamente e seriamente a rischio la vita o la salute del paziente.